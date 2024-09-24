«Он сейчас гуляет». Геннадий Орлов объяснил результативность Алексея Батракова в «Локо»

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов объяснил результативность Алексея Батракова в «Локомотиве». За девять матчей молодой игрок сделал 12 результативных действий (семь голов и пять ассистов).

— Тур за туром мы говорим о «Локомотиве», вроде как это всё ненадолго, но, опять же, практически треть дистанции позади, а вы видите, что творит Батраков — в девяти матчах семь плюс пять.

— Но он забивал только тем командам, которые из нижней части турнирной таблицы, тем топ-командам, с кем они уже сыграли, он не забивал. Потому что он сейчас гуляет как свободный художник. Вот в этом матче сейчас они играли, и Батракова вообще никто не держит на футбольном поле. Ну, «Пари НН» команда… Понятно, да, — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».