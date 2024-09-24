Арбитр Федотов: по Карасёву видно, что ему это судейство уже не интересно

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о кризисе Сергея Карасёва. Ранее он считался лучшим российским рефери, но в сезоне-2024/2025 Карасёв подвергается регулярной критике за неоднозначное судейство.

«Не знаю, как Карасёв будет вылезать из этой психологической ямы. Третий матч подряд — низкая оценка. По нему и так видно, что ему это судейство уже не интересно. Такое бывает, когда человек не видит цели, перспективы и перегорает. А быть простым обывателем не хочется. Надо как-то перестраиваться», — сказал Игорь Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.