Орлов — о возможном возвращении Абаскаля в РПЛ: он тренер, который ничего не может

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном возвращении экс-наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в Российскую Премьер-Лигу. Ранее испанец прилетел в Россию и посетил матч 9-го тура между «Спартаком» и «Динамо» Москва (2:2).

— Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль посещал дерби московское, «Спартак» — «Динамо». Кто-то про «Динамо» говорит, кто-то про «Химки». Геннадий Сергеевич, верите, нет? В Абаскаля вновь в Российской Премьер-Лиге.

— Что касается нашего футбола, всё может быть, но он тренер, который ничего не может, если его кто-то хочет взять… — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».