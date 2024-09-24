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Геннадий Орлов объяснил, почему Алип должен заменить Эраковича в старте «Зенита»

Геннадий Орлов объяснил, почему Алип должен заменить Эраковича в старте «Зенита»
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Известный российский журналист Геннадий Орлов рассказал, почему защитник Нуралы Алип должен заменить Страхиню Эраковича в стартовом составе «Зенита».

«Эракович тяжёлый. Тяжеловат. И он не очень уверен. Пенальти заработал. Чего ты руку выставляешь? Всё равно надо за собой следить. Но дело не в этом, Алип выглядит органично. Сегодня после того, как он играл против Холанда, и 0:0 они сыграли со сборной Казахстана, понимаешь, он на хорошем сейчас подъёме», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые одержали победу над «Факелом» (3:1).

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