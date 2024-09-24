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Мостовой: после Роналду и Месси смотришь на список «Золотого мяча» — чего-то не хватает

Мостовой: после Роналду и Месси смотришь на список «Золотого мяча» — чего-то не хватает
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Бывший российский полузащитник Александр Мостовой высказался о претендентах на «Золотой мяч».

«Если бы мне позвонили три месяца назад и спросили, я бы сказал, что Винисиус однозначно заслужил «Золотой мяч». Помним, как они с Бензема разрывали всё. Потом Карим уехал, и Винисиус разрывает сам. Для меня это бесспорный обладатель награды. Есть много номинантов. Но Лигу чемпионов выиграл «Реал» с Винисиусом. Да, был чемпионат Европы, там лучшим признали Родри, он чемпион Англии. Но для меня больше заслужил Винисиус.

Но вот что хочется сказать: прошла эра, когда все награды забирали Роналду и Месси. И смотришь сейчас на список номинантов на «ЗМ»: вроде бы заслуженно, а вроде чего-то не хватает. Во времена Месси и Роналду были такие великие, как Хави, Иньеста, Неймар. Даже они не смогли выиграть «Золотой мяч», и это не их вина — просто тогда были Криштиану и Лионель», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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