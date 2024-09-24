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Арбитр Федотов оценил удаление у «Химок» в матче с «Оренбургом»

Арбитр Федотов оценил удаление у «Химок» в матче с «Оренбургом»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил удаление в составе «Химок» в матче 9-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
Оренбург
Оренбург
Удаления: Гогуа – 25' / нет

«Хорошая работа Москалёва. В моменте на 25-й минуте надо говорить о коммуникации с ассистентом. Москалёв начал себя по карманам хлопать, карточку искать. Но в итоге разобрались — красная игроку «Химок» за лишение явной возможности забить гол. Второй защитник не успевал, а нападающий вываливался в створ ворот.

Разобрался Москалёв на 82-й минуте. Оба игрока шли к мячу, произошёл легковесный контакт. VAR здесь не при делах, арбитр правильно продолжил игру. Но в другом эпизоде Москалёв не показал жёлтую игроку «Химок» за грубую игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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