Юрий Сёмин объяснил, почему «Золотой мяч» должен получить Родри

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин отреагировал на новость о том, что вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор станет новым обладателем «Золотого мяча». По мнению российского специалиста, приз лучшему игроку должен получить полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

— Заслужил ли Винисиус «Золотой мяч»?

— Мне больше всех нравится Родри. Сейчас он травмирован, но, конечно, должен претендовать на награду в этом году. Он чемпион Европы, чемпион Англии, лидер своих команд. Обычно выбирают нападающих, однако у Родри есть свои козыри, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.