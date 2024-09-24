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Юрий Сёмин объяснил, почему «Золотой мяч» должен получить Родри

Юрий Сёмин объяснил, почему «Золотой мяч» должен получить Родри
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин отреагировал на новость о том, что вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор станет новым обладателем «Золотого мяча». По мнению российского специалиста, приз лучшему игроку должен получить полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

— Заслужил ли Винисиус «Золотой мяч»?
— Мне больше всех нравится Родри. Сейчас он травмирован, но, конечно, должен претендовать на награду в этом году. Он чемпион Европы, чемпион Англии, лидер своих команд. Обычно выбирают нападающих, однако у Родри есть свои козыри, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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