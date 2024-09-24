Алаев посетит заседание комитета по безопасности УЕФА в октябре

Президент РПЛ и заместитель председателя комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по стадионам и безопасности Александр Алаев рассказал, что посетит заседание комитета в октябре.

«Я не буду говорить фамилии, но пообщался с руководством УЕФА в официальной и неофициальной обстановке. Спасибо им за приглашение, хорошая конференция. Суть оставлю частной, по России ничего не было, дела РФС и взаимоотношения мы не обсуждали. Уже готовимся к следующему заседанию комитета. В конце октября поеду на заседание комитета, повестки пока нет, ждём документов», — приводит слова Алаева ТАСС.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.