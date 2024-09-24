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Старший сын Зидана, Энцо, завершил профессиональную карьеру игрока в 29-летнем возрасте

Старший сын Зидана, Энцо, завершил профессиональную карьеру игрока в 29-летнем возрасте
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Энцо Зидан, старший сын экс-полузащитника и бывшего тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, завершил профессиональную карьеру игрока в возрасте 29 лет. Об этом сообщает известное испанское онлайн-издание AS.

По данным источника, Зидан планирует сосредоточить усилия на заботе о своей семье и инвестиционной деятельности. Энцо попал в структуру мадридского «Реала» в 10-летнем возрасте и прошёл все стадии клуба. 16 августа 2016 года Зидан дебютировал за основную команду «сливочных».

29-летний француз также успел поиграть за «Алавес», «Лозанну», «Алвеш», «Альмерию», французский «Родез» и испанскую «Фуэнлабраду».

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