Арбитр Федотов заявил, что судья ошибочно не дал пенальти «Ахмату» в матче с «Крыльями»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 9-го тура чемпионата страны «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:1).

«На 32-й минуте при подаче с углового игрок «Ахмата» двигался к мячу, и сзади ему на голеностоп наступил соперник. Кукуляк смотрел в центр площади ворот, поэтому эпизод не увидел. Здесь следовало назначить 11-метровый. А точнее, VAR в лице Турбина должен был позвать арбитра к монитору. Думаю, тот назначил бы пенальти. Когда судья не видит момент, его в любом случае приглашают посмотреть повтор. Похоже, VAR просто додумал, что наступ был случайным», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.