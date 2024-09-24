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Арбитр Федотов заявил, что судья ошибочно не дал пенальти «Ахмату» в матче с «Крыльями»

Арбитр Федотов заявил, что судья ошибочно не дал пенальти «Ахмату» в матче с «Крыльями»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 9-го тура чемпионата страны «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
23 сентября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Кардосо – 68'     1:1 Ороз – 90+6'    

«На 32-й минуте при подаче с углового игрок «Ахмата» двигался к мячу, и сзади ему на голеностоп наступил соперник. Кукуляк смотрел в центр площади ворот, поэтому эпизод не увидел. Здесь следовало назначить 11-метровый. А точнее, VAR в лице Турбина должен был позвать арбитра к монитору. Думаю, тот назначил бы пенальти. Когда судья не видит момент, его в любом случае приглашают посмотреть повтор. Похоже, VAR просто додумал, что наступ был случайным», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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