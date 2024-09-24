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«Снова нет уверенности, снова испуганный». Арбитр Федотов — о судье матча «Локомотива»

«Снова нет уверенности, снова испуганный». Арбитр Федотов — о судье матча «Локомотива»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче 9-го тура чемпионата страны «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив». Встреча, которую обслуживал Сергей Чебан, завершилась со счётом 3:1 в пользу железнодорожников.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 20'     1:1 Босельи – 26'     1:2 Батраков – 65'     1:3 Батраков – 74'    

«Нормальная работа Чебана. Снова нет у него уверенности, снова испуганный. Не знаю, что с ним происходит. Всё ровно по игре, но чего-то он боится. На 61-й минуте не показал жёлтую игроку «Пари НН» за грубую игру. Жёсткий подкат сзади, надо было наказывать, а не объяснять», — сказал Игорь Федотов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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