Экс-тренер Бугаева Хакунов: не ожидал, что его судьба может так сложиться

Бывший тренер Нурбий Хакунов высказался о приговоре экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева. Сегодня бывшего защитника приговорили к 9,5 года тюрьмы по делу о сбыте наркотиков.

«Сожалею, что так произошло. Не ожидал, что его судьба может так сложиться», — сказал Хакунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 1 ноября 2023 года появилась информация, что 42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нём порядка 495 граммов мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице «закладки». При задержании Бугаев оказал полицейским сопротивление, получив в связи с этим семь суток заключения в СИЗО за неповиновение.