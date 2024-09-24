Whoscored опубликовал символическую сборную 9-го тура РПЛ

Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара». В составе символической команды три футболиста «быков». Высшую оценку получил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков — 8,9.
Фото: Whoscored
Символическая сборная 9-го тура
Вратарь: Никита Кокарев («Химки»).
Защитники: Гленн Бейл («Крылья Советов»), Виллиан Роша (ЦСКА), Егор Тесленко («Рубин»), Лукас Оласа («Краснодар»).
Полузащитники: Илья Самошников («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Вендел («Зенит»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА).
Нападающие: Алексей Батраков («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»).