Игорь Шалимов раскритиковал работу арбитра Иванова в дерби «Спартак» — «Динамо»

Бывший тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов раскритиковал работу судейской бригады в матче 9-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» (2:2). На 23-й минуте главный арбитр встречи Сергей Иванов назначил пенальти в пользу «Спартака», а на 74-й удалил форварда бело-голубых Эль-Мехди Маухуба.

«Я не понимаю такие пенальти. Не понимаю трактовки «отставленная рука» — человек катится, ему с метра просто бьют в руку. Динамовец не хотел перехватить этот мяч. Моя формулировка простая — мяч попал в руку, которая естественным движением увеличила площадь тела, и это, на мой взгляд, не пенальти. Есть вопросы и по удалению Маухуба. В первой жёлтой всё понятно, там игрок сам виноват: пошёл в прессинг от одного защитника до другого, и спартаковцы стали просто играть с ним «в собачку». В итоге фол, но марокканец стал о чем-то спорить, и карточку дали не за фол, а за протест. По второй карточке, на мой взгляд, очевидная ошибка арбитра. Иванов просто в такой напряжённой игре даёт вторую желтую игроку, которого только что предупредил. И я не увидел там симуляции. Обычное единоборство, после которого один из игроков упал», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоялся накануне, 22 сентября. Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 2:2. В составе красно-белых забили Манфред Угальде и Эсекьель Барко. У бело-голубых дубль в свой актив записал Константин Тюкавин. Отметим, что игрок динамовцев Эль-Мехди Маухуб получил два «горчичника» за три минуты (72-я и 75-я) и был удалён с поля. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.