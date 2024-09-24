Первый тренер Батракова: сейчас самое страшное, чтобы Алексей корону не надел

Александр Зуев, первый тренер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о прогрессе 19-летнего футболиста, а также предположил, подвержен ли игрок «звёздной болезни».

«Прогресс налицо: 19 лет — и он уже вызывается в основной состав сборной! Жалко, что тайфун помешал дебютировать. Сейчас самое страшное, чтобы он корону не надел. Вот от чего его надо обезопасить. Сейчас из каждого чайника доносится: «Батраков, Батраков, Батраков».

Есть ощущение, что короны на его голове может и не быть? Он же из простой семьи, не из золотой молодёжи. Я тоже надеюсь, что звезду он не словит и по характеру останется таким же, как есть. Всегда в СМС пишу ему: «Не забывай корни и не улетай к звёздам», — приводит слова Зуева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Алексей Батраков принял участие в 12 встречах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Атакующий полузащитник забил два мяча в матче 9-го тура РПЛ с «Пари НН». Он смог догнать нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в списке лучших бомбардиров этого сезона РПЛ.