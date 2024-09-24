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Арбитр Федотов разобрал отменённый гол «Ахмата» в матче с «Крыльями Советов»

Арбитр Федотов разобрал отменённый гол «Ахмата» в матче с «Крыльями Советов»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал отменённый гол «Ахмата» в матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
23 сентября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Кардосо – 68'     1:1 Ороз – 90+6'    

«На 67-й минуте Кукуляк правильно продолжил игру. Мяч отскочил от земли и попал в руку, находившуюся в естественном положении. Интересный момент с отменённым голом. Пошла подача в штрафную, дальше происходит чистейшая симуляция, а следующим касанием забивается гол. Кукуляк правильно не стал свистеть симуляцию, хоть и хотел. Но после этого его позвали к монитору, потому что игрок за линией офсайда вступил в единоборство, то есть повлиял на эпизод. Гол отменён верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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