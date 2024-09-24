Арбитр Федотов разобрал отменённый гол «Ахмата» в матче с «Крыльями Советов»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал отменённый гол «Ахмата» в матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

«На 67-й минуте Кукуляк правильно продолжил игру. Мяч отскочил от земли и попал в руку, находившуюся в естественном положении. Интересный момент с отменённым голом. Пошла подача в штрафную, дальше происходит чистейшая симуляция, а следующим касанием забивается гол. Кукуляк правильно не стал свистеть симуляцию, хоть и хотел. Но после этого его позвали к монитору, потому что игрок за линией офсайда вступил в единоборство, то есть повлиял на эпизод. Гол отменён верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.