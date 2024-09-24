«Ахмат» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти в ворота «Крыльев Советов»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев заявил, что грозненский клуб обратился в ЭСК РФС из-за неназначенного пенальти в ворота «Крыльев Советов». По мнению представителей «Ахмата», судьи ошиблись не в их пользу. Игра 9-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счётом 1:1.

«Мы обратились в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить эпизод матча «Ахмат» — «Крылья Советов», случившийся на 32-й минуте матча. Считаем, судьи ошиблись, не назначив пенальти за фол на игроке нашей команды», — рассказал Руслан Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.