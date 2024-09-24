Денис Давыдов: «Спартак» играл лучше «Динамо», не хватило концентрации

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказался по итогам матча 9-го тура РПЛ между красно-белыми и «Динамо».

«Спартак» явно играл лучше «Динамо», всё решилось в концовке встречи. Наверное, не хватило концентрации, из-за этого упустили победу. Думаю, у «Спартака» всё впереди, с приходом Станковича игра стала лучше, если сравнивать с Абаскалем. Но ещё есть куда расти. Уверен, в следующем туре красно-белые дадут бой «Локомотиву». Вперёд, «Спартак»!» — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоялся 22 сентября. Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 2:2. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.