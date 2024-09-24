Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Волга Ул — Ротор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Давыдов: «Спартак» играл лучше «Динамо», не хватило концентрации

Денис Давыдов: «Спартак» играл лучше «Динамо», не хватило концентрации
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказался по итогам матча 9-го тура РПЛ между красно-белыми и «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«Спартак» явно играл лучше «Динамо», всё решилось в концовке встречи. Наверное, не хватило концентрации, из-за этого упустили победу. Думаю, у «Спартака» всё впереди, с приходом Станковича игра стала лучше, если сравнивать с Абаскалем. Но ещё есть куда расти. Уверен, в следующем туре красно-белые дадут бой «Локомотиву». Вперёд, «Спартак»!» — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоялся 22 сентября. Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 2:2. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
Игорь Шалимов раскритиковал работу арбитра Иванова в дерби «Спартак» — «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android