Больше половины стран УЕФА поддержали частичное возвращение России в турниры

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов сообщил, что на недавнем собрании УЕФА было предложено частично вернуть Россию в международные турниры. Речь шла о включении российских спортсменов в юношеские и молодёжные соревнования. Данную идею поддержали больше половины стран-членов УЕФА.

«На собрании УЕФА действительно ставился вопрос о возвращении молодёжных сборных России до 18 лет на международные соревнования. Я выступил со своей речью и задался вопросом: «Как мы можем объяснить детям, что они не играют?» Мы, особенно постсоветские страны, имеем друзей в каждом государстве, у них тоже есть подрастающее поколение. Как мы объясним этим детям, что они не могут быть вместе и не могут вместе играть друг против друга? Надо в нынешнем поколении закладывать не зло, а добро! Поэтому сегодня в адрес юниорских сборных мы должны не только говорить, но и действовать. В целом вот так могу описать своё выступление перед другими членами УЕФА.

Что касается главы УАФ Андрея Шевченко, то он выступал в другой группе, не слышал его выступления. Нас разделили по рабочим группам. Но скажу так — были страны, которые поддержали возвращение молодёжных сборных России к соревнованиям. Были разные мнения, но даже президент Федерации футбола Норвегии Лисе Клавенесс поддержала эту идею! Эта женщина до этого не раз выступала и была настроена против. Но даже она в последней своей речи поменяла мнение и задалась вопросом: «А при чём тут дети? Разве они виноваты в этом?» Поэтому видел позитивные вещи со стороны УЕФА в отношении вопроса о детских командах.

После моего выступления были позитивные заявления других стран, которые за идею возвращения российских молодёжных команд. По моим ощущениям, больше половины стран-членов УЕФА были за возвращение молодёжных сборных России на международные турниры. Они за то, чтобы дети и молодёжь выступали!» — приводит слова Барменкулова Sport24.