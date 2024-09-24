Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Волга Ул — Ротор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В Испании распространено подобное». Экс-игрок «Рубина» Сесар Навас — о шутке Безрукова

«В Испании распространено подобное». Экс-игрок «Рубина» Сесар Навас — о шутке Безрукова
Комментарии

Бывший футболист «Рубина» Сесар Навас высказался о ситуации с футболистом казанского клуба Русланом Безруковым, который получил условную дисквалификацию на три месяца и штраф в размере 100 тысяч рублей за шутку про деньги и «Краснодар».

«Для меня эта фраза — смешная шутка. Это способ в забавном ключе попросить «Краснодар» отблагодарить. В Испании распространены подобные анекдоты или шутки между футболистами, тренерами или представителями любого вида спорта», — приводит слова Наваса Metaratings.

22-летний Безруков выступает за «Рубин» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 10 матчей за казанский клуб, в которых отметился одной результативной передачей.

Материалы по теме
«Это проблема Госдумы». Безруков — об угрозах обращения в Генпрокуратуру из-за его шутки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android