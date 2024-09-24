«В Испании распространено подобное». Экс-игрок «Рубина» Сесар Навас — о шутке Безрукова

Бывший футболист «Рубина» Сесар Навас высказался о ситуации с футболистом казанского клуба Русланом Безруковым, который получил условную дисквалификацию на три месяца и штраф в размере 100 тысяч рублей за шутку про деньги и «Краснодар».

«Для меня эта фраза — смешная шутка. Это способ в забавном ключе попросить «Краснодар» отблагодарить. В Испании распространены подобные анекдоты или шутки между футболистами, тренерами или представителями любого вида спорта», — приводит слова Наваса Metaratings.

22-летний Безруков выступает за «Рубин» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 10 матчей за казанский клуб, в которых отметился одной результативной передачей.