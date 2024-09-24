Эсковал: «Акрон» ещё может подняться в турнирной таблице

Футболист «Акрона» Родриго Эсковал оценил старт нынешнего сезона для тольяттинской команды.

«Я считаю, что мы достаточно неплохо начали чемпионат. Возможно, нам не хватает очков в турнирной таблице. Может, где-то не хватило удачи и были ошибки. Но считаю, что в целом команда играет очень хорошо, мы можем ещё подняться в турнирной таблице», — приводит слова Эсковала Metaratings.

27-летний Эсковал выступает за «Акрон» с лета этого года. Ранее в своей профессиональной карьере португалец играл за греческий «Волос», «Визелу», «Анортосис» и хорватскую «Риеку». Сезон-2024/2025 — дебютный для «Акрона» в РПЛ. После девяти туров тольяттинский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков.