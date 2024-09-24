Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Волга Ул — Ротор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эсковал: «Акрон» ещё может подняться в турнирной таблице

Эсковал: «Акрон» ещё может подняться в турнирной таблице
Комментарии

Футболист «Акрона» Родриго Эсковал оценил старт нынешнего сезона для тольяттинской команды.

«Я считаю, что мы достаточно неплохо начали чемпионат. Возможно, нам не хватает очков в турнирной таблице. Может, где-то не хватило удачи и были ошибки. Но считаю, что в целом команда играет очень хорошо, мы можем ещё подняться в турнирной таблице», — приводит слова Эсковала Metaratings.

Турнирная таблица РПЛ

27-летний Эсковал выступает за «Акрон» с лета этого года. Ранее в своей профессиональной карьере португалец играл за греческий «Волос», «Визелу», «Анортосис» и хорватскую «Риеку». Сезон-2024/2025 — дебютный для «Акрона» в РПЛ. После девяти туров тольяттинский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

Материалы по теме
«Акрон» идёт по пути «Краснодара». А каким был первый сезон клуба Галицкого в РПЛ?
«Акрон» идёт по пути «Краснодара». А каким был первый сезон клуба Галицкого в РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android