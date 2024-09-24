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Агент Рыбуса не исключил, что игрок завершит карьеру, если не получит предложений осенью

Агент Рыбуса не исключил, что игрок завершит карьеру, если не получит предложений осенью
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Агент Роман Орещук, представляющий интересы бывшего защитника казанского «Рубина» Мацея Рыбуса, допустил, что польский футболист завершит карьеру, если не получит предложений осенью.

— Ни одного предложения из Первой лиги по Рыбусу не было. Но Мацей и не готов туда идти, не рассматривает такой вариант. Ему это неинтересно.

— Писали о варианте с Медиалигой.
— Это будет возможно только после того, как всё станет ясно и Мацей не сможет перейти куда-то ещё. Зависит от того, какое решение он примет. Если Рыбус захочет остаться в футболе, рассмотрим Медиалигу. Но не исключал бы и завершения карьеры, однако пока Мацей об этом не думает, — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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