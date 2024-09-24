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Экс-тренер Бугаева Петренко: Алексей всё время балансировал где-то на грани

Экс-тренер Бугаева Петренко: Алексей всё время балансировал где-то на грани
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Российский тренер Сергей Петренко высказался о приговоре экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева. Сегодня бывшего защитника приговорили к 9,5 года тюрьмы по делу о сбыте наркотиков.

«К сожалению, история с Бугаевым не удивила. Вся его судьба складывалась именно таким образом. Если бы не этот случай, так другой. Он всё время балансировал где-то на грани. К сожалению, перешагнул эту грань», — сказал Петренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 1 ноября 2023 года появилась информация, что 42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нём порядка 495 граммов мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице «закладки». На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. При задержании Бугаев оказал полицейским сопротивление, получив в связи с этим семь суток заключения в СИЗО за неповиновение.

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