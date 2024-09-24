Агент Барбоза оценил шансы Абаскаля найти работы в РПЛ

Агент Паулу Барбоза оценил шансы бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля найти себе новую работу в России. Он считает, что сейчас Абаскаль вряд ли нужен кому-то в чемпионате России. При этом по уровню он бы мог подойти середняку РПЛ.

— Гильермо Абаскаль сейчас находится в России. Как считаете, испанец может найти здесь работу?

— Сейчас вряд ли. Все тренеры уже работают. Чемпионат уже начался, все идет вперед. Но, если он приехал, то есть какая-то причина. Чисто теоретически, если какой-нибудь тренер уходит, то тогда может быть он сможет найти работу.

— Тренер Абаскаль соответствует уровню РПЛ?

— Я думаю, для средней команды, да. Выше — нет.

— Он может стать футбольным чиновником в России?

— Может быть, генеральным директором или спортивным директором. Может, и тренером. Поживем-увидим. Я не думаю, что это просто отпуск. Причины есть. Скоро все увидим. Прогнозы сложно давать, — приводит слова Барбозы «Спорт День за Днем».