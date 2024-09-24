Шалимов — о словах Глушенкова про сборную: просто так такое не говорят

Бывший тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России.

«Отдельно — о Глушенкове и его словах про сборную. Такое просто так не говорят. Видимо, отношения с тренером сборной складываются непросто. Но по большому счету, о том, что полёт во Вьетнам и игра там — не лучшее решение, думают большинство игроков сборной. Кроме, возможно, дебютантов. Сборная должна собираться и играть. Но точно так же надо искать и более серьёзных соперников, и играть дома. Людям сборная нужна, это показывают и игры и в Москве, и в других городах страны. Поэтому тут надо говорить как о не самом лучшем высказывании Максима, так и о слишком эмоциональной реакции на эти слова. Глушенков имел в виду, что игры во Вьетнаме — не самая классная история, но от сборной он не отказывался», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Ранее Глушенков заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами в «Зените», чем играть за сборную России с соперниками уровня Вьетнама. После этого Валерий Карпин вызвал Глушенкова в сборную на октябрьский учебно-тренировочный сбор, объяснив это желанием поговорить с игроком «с глазу на глаз».