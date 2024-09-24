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Первый тренер Батракова назвал сильные качества полузащитника «Локомотива»

Первый тренер Батракова назвал сильные качества полузащитника «Локомотива»
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Александр Зуев, первый тренер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, какие самые сильные качества у 19-летнего футболиста железнодорожников.

«Он начинал в мини-футболе, который сейчас называется футзал. То есть большим футболом у нас он даже не занимался. Главной составляющей Алексея является то, что он видит поле, читает игру. У него очень светлая голова, и именно поэтому он выполняет такие передачи, обостряет, сам забивает. Это после у него добавилась техника, люди с ним поработали», — приводит слова Зуева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Алексей Батраков принял участие в 12 встречах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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