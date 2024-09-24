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Экс-тренер «Торпедо» Петренко считает, что команда выйдет в РПЛ в этом сезоне

Экс-тренер «Торпедо» Петренко считает, что команда выйдет в РПЛ в этом сезоне
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Бывший тренер «Торпедо» Сергей Петренко полагает, что автозаводцы смогут выйти в Российскую Премьер-Лигу по итогам этого сезона. После 11 туров Мелбет Первой лиги «Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице.

«У «Торпедо» подобрался хороший состав. Ребята сильные, конкурентоспособные. Думаю, что выйдут в РПЛ. Но в Первой лиге появилось достаточно много команд, которые могут конкурировать. Об этом говорят результаты игр. Тем же «Арсеналу», «Уралу» и «Торпедо» результаты со средними командами даются с трудом. Идёт выравнивание уровня. Чемпионат стал интереснее», — сказал Петренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирная таблица Первой лиги
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