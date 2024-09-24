Кроос высказался о решении судейского комитета УЕФА по руке Кукурельи в 1/4 финала Евро

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос отреагировал на то, что судейский комитет УЕФА признал ошибочным неназначение 11-метрового удара в эпизоде, произошедшем на 106-й минуте матча 1/4 финала Евро-2024 между Германией и Испанией (2:1).

«Им потребовалось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой, которую почти все увидели в ту же секунду. Спасибо, это ведь было не так важно. Смогу ли я стать чемпионом Европы теперь, когда они официально сказали, что это была ошибка? Не думаю», — приводит слова Крооса Relevo со ссылкой на BILD.

Напомним, после удара хавбека бундестим Джамала Мусиалы мяч в штрафной попал в руку защитнику «Фурия Роха» Марку Кукурелье. Главный судья встречи Энтони Тейлор не назначил пенальти.