Кроос высказался о решении судейского комитета УЕФА по руке Кукурельи в 1/4 финала Евро
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Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос отреагировал на то, что судейский комитет УЕФА признал ошибочным неназначение 11-метрового удара в эпизоде, произошедшем на 106-й минуте матча 1/4 финала Евро-2024 между Германией и Испанией (2:1).
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51' 1:1 Вирц – 89' 2:1 Мерино – 119'
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет
«Им потребовалось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой, которую почти все увидели в ту же секунду. Спасибо, это ведь было не так важно. Смогу ли я стать чемпионом Европы теперь, когда они официально сказали, что это была ошибка? Не думаю», — приводит слова Крооса Relevo со ссылкой на BILD.
Напомним, после удара хавбека бундестим Джамала Мусиалы мяч в штрафной попал в руку защитнику «Фурия Роха» Марку Кукурелье. Главный судья встречи Энтони Тейлор не назначил пенальти.
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