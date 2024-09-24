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Экс-номинант на «ЗМ»: надеюсь, после эры Роналду и Месси наступит эра Мбаппе и Винисиуса

Экс-номинант на «ЗМ»: надеюсь, после эры Роналду и Месси наступит эра Мбаппе и Винисиуса
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Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказался о претендентах на «Золотой мяч». В 1993 году Кирьяков стал 21-м в номинации на «ЗМ».

«Круг кандидатов на «Золотой мяч» известен, все друг к другу близко. Но для того, чтобы взять награду, надо выделяться. Это прежде всего касается игроков атаки — Месси и Роналду решали игры и получали личные трофеи. Конечно, был Модрич, но это было исключение и неожиданно для всех. В основном обладатели «ЗМ» — те, кто забивает и обостряет. В этот раз без этого тоже не обошлось. Винисиус выделился в этом году на фоне остальных. Нужно брать и командные трофеи, а он сыграл главную роль в победе «Реала» в Лиге чемпионов.

Есть Мбаппе, но он не выиграл Лигу чемпионов, не так сильно провёл Евро. Но должен нагнать после перехода в «Реал». Надеюсь, что после эры Роналду и Месси наступит эра Винисиуса и Мбаппе», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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