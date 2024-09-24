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«Пари НН» и «Химки» интересуются тренером «Арсенала» Александром Сторожуком

«Пари НН» и «Химки» интересуются тренером «Арсенала» Александром Сторожуком
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«Пари НН» и «Химки» интересуются тренером «Арсенала» Александром Сторожуком на случай отставок своих главных тренеров. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. При этом оба клуба пока не делали никаких предложений тренеру.

Напомним, «Химки» возглавляет испанский специалист Франк Артига. «Пари Нижний Новгород» тренирует Саша Илич. После 9-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона подмосковные «Химки» располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице, в то время как нижегородцы занимают 12-е место.

Тульский «Арсенал» лидирует в Мелбет Первой лиге сезона-2024/2025. Команда Сторожука набрала 23 очка по результатам 11 встреч.

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