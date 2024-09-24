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Вратарь «Динамо» Мх Волк ответил на вопрос, хотел ли бы он попробовать свои силы в Европе

Вратарь «Динамо» Мх Волк ответил на вопрос, хотел ли бы он попробовать свои силы в Европе
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Голкипер «Динамо» Махачкала Давид Волк ответил на вопрос, хотел ли бы он продолжить профессиональную карьеру в одном из европейских клубов.

«Хотел бы я попробовать свои силы в Европе? Конечно, Европа — это самый высокий уровень, необязательно Англия. Топ-чемпионатов у нас не так мало. Поэтому никто не знает, как жизнь повернётся. В первую очередь нужно себя здесь проявить, выйти на какой-то уровень, подтвердить, а дальше уже можно будет думать. Рано говорить об Англии или Испании», — приводит слова Волка «РБ Спорт».

Давиду 23 года, он является уроженцем Казани и выпускником академии «Рубина». За махачкалинское «Динамо» российский голкипер выступает с 2023 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Волка в € 800 тыс.

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