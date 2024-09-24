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Тренер «Арсенала» Сторожук отреагировал на информацию об интересе «Пари НН» и «Химок»

Тренер «Арсенала» Сторожук отреагировал на информацию об интересе «Пари НН» и «Химок»
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал слухи об интересе к его персоне со стороны «Пари НН» и подмосковных «Химок».

«Из «Химок» и «Пари НН» на меня никто не выходил. Конкретики никакой не было. Думаю, не секрет, что есть сумма отступных в контракте. Готов обсуждать, если руководству это будет выгодно. Только совместно с руководителями «Арсенала». Но пока, повторюсь, никакой конкретики. Про «Химки» вообще услышал впервые», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Тульский «Арсенал» лидирует в Мелбет Первой лиге сезона-2024/2025. Команда Сторожука набрала 23 очка по результатам 11 встреч.

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