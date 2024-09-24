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Илья Ковальчук: «Спартаку» реально бороться с «Зенитом», у Станковича энергетика чемпиона

Илья Ковальчук: «Спартаку» реально бороться с «Зенитом», у Станковича энергетика чемпиона
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Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук высказался о турнирных амбициях футбольного клуба «Спартак». По его мнению, красно-белые имеют хорошие шансы на чемпионскую гонку с «Зенитом». Ковальчук заявил, что тренер «Спартака» Деян Станкович имеет энергетику чемпиона.

«Реально ли бороться с «Зенитом»? Конечно, очень реально. Почему нет. Видно же, что «Спартак» сделал приобретения, в команде хороший тренер Станкович. Самое главное – у него энергетика чемпиона. Видно, что он парень с характером, направит команду в правильное русло», – приводит слова Ковальчука «Советский спорт».

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