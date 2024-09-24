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Петренко: неразумно отстранять Андреева от футбола, он искренне за него переживает

Петренко: неразумно отстранять Андреева от футбола, он искренне за него переживает
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Бывший тренер «Торпедо» Сергей Петренко высказался об отстранении спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева, которого он тренировал в своё время в «Волге НН». В конце августа комитет по этике РФС отстранил Андреева от футбольной деятельности на три года, два из которых носят условный характер, а также оштрафовал его на 300 тысяч рублей за физическое воздействие на арбитра матча с «Ростовом».

«Мне кажется, слишком жёсткое наказание у Андреева. Надо подходить ко всему разумно. Такое впечатление, что наш «следственный комитет» не может найти баланс в принятии решений. Человек искренне любит футбол, переживает, отдаёт себя полностью. Да, повёл он себя неправильно, не буду его оправдывать. Но наказание могло бы быть другим. Отстранять человека от футбола неразумно. У нас не так много людей, кто действительно любит футбол и переживает за него и команду. Андреев один из этих людей», — сказал Петренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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