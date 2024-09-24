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Шалимов: Батраков с отрывом заменил Миранчука в «Локомотиве»

Шалимов: Батраков с отрывом заменил Миранчука в «Локомотиве»
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Бывший тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в матче 9-го тура РПЛ с «Пари НН».

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 20'     1:1 Босельи – 26'     1:2 Батраков – 65'     1:3 Батраков – 74'    

«Перед стартом сезона были опасения по тому, как «Локо» заменит ушедших в другие команды Миранчука, Жемалетдинова и Глушенкова, но сейчас надо сказать, что всё это привело в том числе и к тому, что шанс получил Батраков — и им блестяще воспользовался. Того же Миранчука он заменил и, скажем, заменил с отрывом. Потрясающая статистика», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Матч между «Локомотивом» и «Пари НН» состоялся 22 сентября. Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан из Москвы. «Локомотив» обыграл соперника со счётом 3:1. После этой победы «Локомотив» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» идёт 12-м с семью очками.

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