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Шамар Николсон: для меня результаты «Спартака» важнее личной статистики

Шамар Николсон: для меня результаты «Спартака» важнее личной статистики
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Ямайский нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон ответил на вопрос об индивидуальных целей и планов на текущий сезон. Футболист отметил, что для него результаты команды важнее личных амбиций.

«Какие у меня индивидуальные планы на сезон? Для меня результаты и голы команды важнее личной статистики. Я просто продолжу усердно работать, и в конце сезона посмотрим, сколько мячей у меня получится забить», — приводит слова Шамара Николсона интернет-портал Legalbet.

Напомним, в недавнем матче Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (4:1) Шамар Николсон забил за «Спартак» впервые за два года.

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