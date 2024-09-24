Шамар Николсон: для меня результаты «Спартака» важнее личной статистики

Ямайский нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон ответил на вопрос об индивидуальных целей и планов на текущий сезон. Футболист отметил, что для него результаты команды важнее личных амбиций.

«Какие у меня индивидуальные планы на сезон? Для меня результаты и голы команды важнее личной статистики. Я просто продолжу усердно работать, и в конце сезона посмотрим, сколько мячей у меня получится забить», — приводит слова Шамара Николсона интернет-портал Legalbet.

Напомним, в недавнем матче Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (4:1) Шамар Николсон забил за «Спартак» впервые за два года.