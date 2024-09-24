Президент «Сьона»: хорошо, что Антон Миранчук пропустит эту паузу на игры сборной

Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался о непопадании полузащитника Антона Миранчука в расширенный состав сборной России на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Расстроен ли я непопаданием Антона в расширенный список сборной? Нет. Карпин был великим игроком, и как тренер он знает, что Антону нужна конкуренция, чтобы попасть в сборную. Это хорошо, что Миранчук пропустит эту паузу на игры сборной. Он должен набирать форму в клубе, потому что на данный момент в этом сезоне у него всего один час игры, и это было в воскресенье», — приводит слова Константина Sport24.

Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом», и он перешёл в «Сьон» на правах свободного агента. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.