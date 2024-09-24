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Первый тренер Батракова: надеюсь, Алексей будет играть в России только за «Локомотив»

Первый тренер Батракова: надеюсь, Алексей будет играть в России только за «Локомотив»
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Александр Зуев, первый тренер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о будущем 19-летнего футболиста.

— Верите в то, что в России Алексей будет играть только за «Локомотив»?
— Хотелось бы этого, но вы сами должны понимать, что может поступить такое предложение, от которого невозможно будет отказаться. Тут ещё всё будет зависеть от руководства «Локомотива», вдруг их устроит финансовое предложение другого клуба из России, и они скажут: «Лёша, спасибо тебе огромное, ты многое сделал, но трансфер будет выгоден для нас». Сложно предсказать. Я думаю, учитывая, что Батраков с первого класса играет за «Локомотив», у него душа и сердце уже лежат к клубу, но есть много но, — приводит слова Зуева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Алексей Батраков принял участие в 12 встречах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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