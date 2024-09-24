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Дубль Павла Мелёшина помог «Сочи» разгромить «Кубань Холдинг» в матче Кубка России

Дубль Павла Мелёшина помог «Сочи» разгромить «Кубань Холдинг» в матче Кубка России
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Завершился матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Кубань Холдинг» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Урожай» (Павловская). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым (Ярославль). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 5:0.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2024, вторник. 14:00 МСК
Кубань Холдинг
Павловская
Окончен
0 : 5
Сочи
Сочи
0:1 Мелёшин – 39'     0:2 Барт – 56'     0:3 Барт – 64'     0:4 Сафронов – 69'     0:5 Мелёшин – 78'    

На 39-й минуте нападающий «Сочи» Павел Мелёшин, арендованный у «Спартака», открыл счёт в матче. На 56-й минуте Руслан Барт удвоил преимущество своей команды. Спустя восемь минут Барт оформил дубль. На 69-й минуте форвард Алексей Сафронов сделал счёт 4:0. На 78-й минуте Мелёшин забил свой второй мяч.

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