Дубль Павла Мелёшина помог «Сочи» разгромить «Кубань Холдинг» в матче Кубка России

Завершился матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Кубань Холдинг» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Урожай» (Павловская). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым (Ярославль). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 5:0.

На 39-й минуте нападающий «Сочи» Павел Мелёшин, арендованный у «Спартака», открыл счёт в матче. На 56-й минуте Руслан Барт удвоил преимущество своей команды. Спустя восемь минут Барт оформил дубль. На 69-й минуте форвард Алексей Сафронов сделал счёт 4:0. На 78-й минуте Мелёшин забил свой второй мяч.