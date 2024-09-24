Аленичев объяснил, почему Винисиус является главным претендентом на «Золотой мяч»

Бывший футболист «Порту» и «Спартака» Дмитрий Аленичев объяснил, почему нападающий «Реала» Винисиус является главным претендентом на «Золотой мяч» — 2024.

«Говоря о тройке Родри, Ямаль и Винисиус, не смотря на то, что Ямаль проводит яркий сезон как на чемпионате Европы, так и сейчас ярко играет за «Барселону», всё таки Винисиус и Родри выглядели чуть-чуть ярче. Поэтому закономерно, что эти двое оставили позади Ямаля.

Мы знаем, что в последнее время было соперничество между Месси и Роналду. Они футболисты группы атаки как и Винисиус. Конечно, Родри провёл сумасшедший сезон — выиграл чемпионат Англии и Евро. Винисиус тоже провёл фантастический сезон — забивал за «Реал» и выиграл Лигу чемпионов. Это сказалось.

Почему Винисиус? Как я уже сказал, потому что он игрок группы атаки. Вряд ли будет как в 2006 году, когда Каннаваро стал лучшим. Он был защитником. Всегда были игроки группы атаки. Думаю, что из-за того, что Винисиус ярко выраженный нападающий, небольшое предпочтение все отдали ему. Если, конечно, это правда, что в конце октября он получит «Золотой мяч», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.