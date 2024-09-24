Защитник «Акрона» Родриго Эсковал назвал цель тольяттинского клуба на этот сезон

Футболист «Акрона» Родриго Эсковал рассказал, какая цель стоит перед тольяттинской командой на сезон-2024/2025.

– Попадание в топ-10 – это реально?

– Конечно. Есть команды, борющиеся за чемпионство, и клубы в нижней части таблицы. Соответственно, команды из нижней части не сильно отличаются уровнем от середнячков. Я думаю, что есть все возможности попасть в топ-10. Наша основная задача – набрать как можно больше очков в чемпионате, — приводит слова Эсковала Metaratings.

27-летний Эсковал выступает за «Акрон» с лета этого года. Ранее в своей профессиональной карьере португалец играл за греческий «Волос», «Визелу», «Анортосис» и хорватскую «Риеку».