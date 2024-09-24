Пименов: двери сборной России открыты для всех

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов отреагировал на расширенный состав национальной команды на октябрьский учебно-тренировочный сбор. Напомним, в расширенную заявку вошли 42 футболиста. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что в окончательном составе будет примерно 23 игрока.

«Много народу в расширенном составе — верное решение. Я считаю, это аванс молодым игрокам и новичкам команды. Это важный стимул, что ворота в сборной открыты для всех. Это важный посыл от тренерского штаба. Многие футболисты окрыленные, что могут попасть в нашу сборную», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».