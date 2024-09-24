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Мирзов рассказал об атмосфере в «Химках» на фоне отстранения Глушакова от команды

Мирзов рассказал об атмосфере в «Химках» на фоне отстранения Глушакова от команды
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов ответил на вопрос об атмосфере в команде. Ранее стало известно, что подмосковный клуб перевёл во вторую команду Дениса Глушакова.

— Переведён во вторую команду Глушаков. Мутил ли он воду?
— Мне он ничего не говорил. Я не слышал, надо у него спрашивать. В команде здоровая атмосфера. Теперь пришёл Георгий, но и до него была хорошая атмосфера, несмотря на то что много иностранцев. Иностранцев мы приняли хорошо. У нас хорошие парни в команде. Иностранцы хорошие пацаны. Мы как местные можем им помочь, подсказать. В другой стране всегда непросто, — приводит слова Мирзова «РБ Спорт».

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