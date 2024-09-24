Мирзов рассказал об атмосфере в «Химках» на фоне отстранения Глушакова от команды

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов ответил на вопрос об атмосфере в команде. Ранее стало известно, что подмосковный клуб перевёл во вторую команду Дениса Глушакова.

— Переведён во вторую команду Глушаков. Мутил ли он воду?

— Мне он ничего не говорил. Я не слышал, надо у него спрашивать. В команде здоровая атмосфера. Теперь пришёл Георгий, но и до него была хорошая атмосфера, несмотря на то что много иностранцев. Иностранцев мы приняли хорошо. У нас хорошие парни в команде. Иностранцы хорошие пацаны. Мы как местные можем им помочь, подсказать. В другой стране всегда непросто, — приводит слова Мирзова «РБ Спорт».