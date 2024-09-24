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Экс-тренер Мамаева Петренко: Павел не реализовал себя полностью в футболе

Экс-тренер Мамаева Петренко: Павел не реализовал себя полностью в футболе
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Бывший тренер «Торпедо» Сергей Петренко высказался о нереализованном потенциале экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева. Петренко успел поработать с Мамаевым в ходе своей карьеры.

«Мамаев не доиграл своё в футболе. Вот тут присутствовало не совсем профессиональное отношение к себе, футболу. Я считаю, что полностью себя не реализовал Павел. Он очень талантливый футболист», — сказал Петренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В своей игровой карьере 35-летний Павел Мамаев выступал за «Краснодар», «Химки», московские ЦСКА и «Торпедо», а также за «Ростов». За сборную России он провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.

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