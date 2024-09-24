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Игрок «Химок» Ориньо назвал самую популярную команду России

Игрок «Химок» Ориньо назвал самую популярную команду России
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Бразильский защитник подмосковных «Химок» Ориньо назвал самую популярную команду России.

— Вы второй год в России. Могли бы расставить топ-3 команд РПЛ по популярности?
— На первом месте «Спартак», затем «Зенит». Потом, возможно, «Локомотив», ЦСКА и «Динамо», — приводит слова Ориньо «РБ Спорт».

29-летний Ориньо является выпускником академии бразильского «Гремио». В Бразилии защитник выступал за «Сантос» и «Флуминенсе». В конце 2021 года он перешёл в минское «Динамо», в составе которого стал чемпионом Беларуси.

С января 2024 года Ориньо выступал в составе московской «Родины». Летом этого года футболист перешёл в «Химки», в составе которых провёл 10 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

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