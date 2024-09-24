Экс-тренер вратарей «Ливерпуля» назвал Алисона лучшим голкипером в мире

Бывший тренер «Ливерпуля» Джон Ахтерберг назвал голкипера «красных» Алисона Бекера лучшим вратарём в мире.

«По моему мнению, Али в последние несколько лет был лучшим голкипером в мире. Сейчас я могу это сказать, потому что больше его не тренирую, но игру Алисона я ведь вижу. Возможно, это неуважительно по отношению к нему, что за последние два года он не попадал в число номинантов на приз имени Яшина. Не знаю, кто там главный, кто составляет список игроков, претендующих на эту награду, но, вероятно, они не слишком хорошо разбираются во вратарской игре», — приводит слова Ахтерберга This is Anfield.

Премия имени Льва Яшина вручается лучшему голкиперу года. Алисон — первый обладатель этого приза, бразильцу вручили его в 2019-м.