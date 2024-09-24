Навас: Станкович должен создать такой стиль, чтобы Виллиан Жозе мог показать свои качества

Бывший футболист «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас поделился мнением об игроке московского «Спартака» Виллиане Жозе, а также прокомментировал мнение о плохой форме нападающего после перехода в российский клуб.

«Виллиан Жозе — очень уважаемый футболист в Испании. Он центральный нападающий с большим опытом и отличными голевыми способностями. В Испании у него были очень хорошие сезоны. Он покинул «Бетис» только потому, что у клуба финансовые проблемы с фэйр-плей. Иначе ему не позволили бы покинуть клуб.

Жозе физически очень сильный и мощный игрок, хотя он игрок-ветеран и уже потерял в своей взрывчатости и скорости. Но он продолжает оставаться игроком с отличными физическими способностями. Я уверен, что он снова будет на высоком уровне, если будет физически здоров. Станкович должен создать такой стиль, чтобы Жозе сумел продемонстрировать свои качества и опыт. Проблемы с лишним весом? Пока он играл в Испании, я об этом не слышал даже», — приводит слова Наваса Metaratings.

Виллиану Жозе 32 года, бразилец перешёл в «Спартак» летом 2024-го из «Бетиса». Игрок провёл за столичный клуб шесть матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн. Контракт бразильца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.