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Шамар Николсон назвал футболистов «Спартака», которые могут заиграть в топ-5 лиг Европы

Шамар Николсон назвал футболистов «Спартака», которые могут заиграть в топ-5 лиг Европы
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поделился мнением, кто из футболистов московского клуба мог бы заиграть в лучших европейских чемпионатах. Он выделил нескольких российских футболистов и нескольких иностранцев.

«В «Спартаке» много футболистов, которые могут заиграть в топ-5 лиг Европы. Например, Барко, Мартинс, Бонгонда. Если говорить о россиянах, то это Пруцев, Зиньковский, восходящая звезда Зорин — у него огромный потенциал. На самом деле у нас много таких игроков. Будет нечестно, если я назову только одного или двух. У нас все игроки — топ!» — приводит слова Шамара Николсона интернет-портал «РБ Спорт».

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