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Игрок «Акрона» Эсковал: лиссабонский «Спортинг» по уровню выше всех клубов РПЛ

Игрок «Акрона» Эсковал: лиссабонский «Спортинг» по уровню выше всех клубов РПЛ
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Защитник тольяттинского «Акрона» Родриго Эсковал, ранее выступавший за португальскую «Визелу», сравнил уровень российских клубов и лиссабонского «Спортинга».

«Год назад я играл со «Спортингом», это команда очень высокого уровня. В тактическом плане очень хорошо работают, и игроки индивидуально сильные. «Спортинг» по уровню выше всех клубов РПЛ и других команд Португалии. Они стали чемпионами и играют в сумасшедший футбол!» — приводит слова Эсковала Metaratings.

27-летний Эсковал выступает за «Акрон» с лета этого года. Ранее в своей профессиональной карьере португалец играл за греческий «Волос», «Визелу», «Анортосис» и хорватскую «Риеку».

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