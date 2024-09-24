Игрок «Акрона» Эсковал: лиссабонский «Спортинг» по уровню выше всех клубов РПЛ

Защитник тольяттинского «Акрона» Родриго Эсковал, ранее выступавший за португальскую «Визелу», сравнил уровень российских клубов и лиссабонского «Спортинга».

«Год назад я играл со «Спортингом», это команда очень высокого уровня. В тактическом плане очень хорошо работают, и игроки индивидуально сильные. «Спортинг» по уровню выше всех клубов РПЛ и других команд Португалии. Они стали чемпионами и играют в сумасшедший футбол!» — приводит слова Эсковала Metaratings.

27-летний Эсковал выступает за «Акрон» с лета этого года. Ранее в своей профессиональной карьере португалец играл за греческий «Волос», «Визелу», «Анортосис» и хорватскую «Риеку».