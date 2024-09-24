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Игрок «Спартака» Рябчук: рад, что в этом сезоне гораздо больше помогаю команде на поле

Игрок «Спартака» Рябчук: рад, что в этом сезоне гораздо больше помогаю команде на поле
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Защитник «Спартака» Олег Рябчук рассказал о конкуренции за место в основном в составе красно-белых.

«Я очень рад, что в этом сезоне гораздо больше помогаю команде на поле. Я продолжаю усердно работать, как и прежде. Мотивирует ли меня тот факт, что в составе «Спартака» есть по два человека на каждую позицию? Конечно, конкуренция меня мотивирует. Мы все здесь для одной цели — играть, приносить пользу команде и выигрывать матчи. Очень важно, что все настроены помогать клубу», — приводит слова Рябчука Legalbet.

Олег Рябчук перешёл в «Спартак» из греческого «Олимпиакоса» за € 6 млн в августе 2023 года. В нынешнем сезоне 26-летний защитник сборной Молдавии провёл 11 матчей в составе красно-белых и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с московской командой рассчитан до июля 2026 года.

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